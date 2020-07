Secondo quanto riporta “Padovasport”, da ieri, la responsabilità oggettiva del Bisceglie può cadere anche per l’illecito sportivo di un suo tesserato. Il club, infatti, è stato prosciolto dal Tribunale federale nazionale nonostante il suo giocatore, Giordano Maccarrone, sia stato condannato a 4 anni di squalifica per aver alterato l’esito di tre gare della sua squadra in Serie C e aver scommesso su altre partite. La Procura federale aveva chiesto 4 punti di penalizzazione per il Bisceglie, ma il suo legale, Eduardo Chiacchio, è riuscito a dimostrare che il club aveva fatto tutto quello che poteva in termini di prevenzione e controllo.