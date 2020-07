Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, ci sarebbe alta tensione in casa Roma attorno a Zaniolo. Dal rimprovero di Mancini nel finale della gara contro gli scaligeri, alle parole di Fonseca che non ha gradito l’atteggiamento con il quale è entrato, fino ad arrivare addirittura ad una lite nel tunnel degli spogliatoi con i leader giallorossi tra cui Kolarov e Veretout. Zaniolo non l’ha presa bene, anzi, si è sfogato con gli amici già nella notte dopo la gara.