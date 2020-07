Secondo quanto riporta “Forzaroma.info”, può partire la serie tv su Totti. Il figlio d’arte Pietro Castellitto interpreterà proprio l’ex capitano della Roma, il ruolo di Ilary sarà interpretato da Greta Scarano, il ruolo di Spalletti sarà interpretato da Gianmarco Tognazzi. Doppio interprete per il ruolo di papà Enzo: la sua versione giovane toccherà a Federico Tocci, mentre per la parte del papà più anziano è stato scelto Giorgio Colangeli. Doppia parte anche per il ruolo della mitica mamma Fiorella: a dividersi l’interpretazione saranno Eugenia Costantini (versione giovane) e Monica Guerritore.