“La Premier League vuole portare a termine la stagione, in condizioni di sicurezza, ma si riprenderà solo col pieno appoggio del governo, che ringraziamo per il pieno appoggio ricevuto in questi giorni, e dopo aver sentito il parere di medici, giocatori e allenatori”. È la dichiarazione conclusiva dal vertice delle società calcistiche inglesi, riunite oggi per discutere il ‘Progetto ripartenza”. Come riporta il “Corriere dello Sport”, la Premier “accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro governativo esplicitamente dedicato alla ripresa dello sport di elite, incontrato per la prima volta stamattina. È stato concordato di attribuire un ruolo chiave alle consultazioni con le associazioni di giocatori e manager”. I club sono pronti a ripartire il 12 giugno a porte chiuse, in dodici sedi neutrali, se il Governo darà il via libera.