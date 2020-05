«Rimane un sogno nel cassetto chiudere la carriera in rosanero, ho giocato al ‘Barbera’ da avversario in B con la Ternana, emozioni grandi ma è stato bruttino giocarci da avversario. Lotta col Savoia? Mi piacerebbe vedere entrambe le società in Serie C, i rosanero sono nel mio cuore mentre col Savoia ho vinto il campionato e sono affezionato alla piazza olpontina. Progetto di Mirri? Spero si facciano le cose per bene, la Serie C sarà diversa dalla D, soprattutto il girone C dove ci sono campi difficili. A dicembre col Paternò ho avuto solo una piccola chiacchierata col ds Strianese, lo conosco ma non c’è mai stata la possibilità di trattativa. Con l’Akragas abbiamo parlato ma io volevo avvicinarmi a casa. Speravo nella possibilità di andare al Palermo ma non c’è stata e quando mi ha chiamato il Sant’Agata poi, conoscendo le persone e vedendo che è una società molto seria, non ci ho pensato due volte».