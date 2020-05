Un solo caso positivo al nuovo Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Cina, segnando un vero e proprio record, dal momento che il dato non è mai stato così basso dall’inizio dell’emergenza. Lo ha reso noto la Commissiona sanitaria nazionale. Il giorno prima erano stati registrati dodici nuovi contagi, sei di importazione dall’estero e altri sei locali, rispetto ai quattro rilevati giovedì e i 22 di mercoledì. La commissione ha riferito inoltre che non vi sono stati decessi in tutto il Paese mentre il numero di casi attivi è stato ridotto a 577 pazienti, 37 dei quali gravi.