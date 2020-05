Dopo la decisione di concludere anzitempo la Ligue 1 a causa dell’emergenza Coronavirus nono sono mancate le protezione. Il Lione di Rudi Garcia ad esempio, come riporta il “Corriere dello Sport”, è rimasto fuori dalle coppe europee, dopo 23 anni, a causa del congelamento della classifica al momento dello stop. “La posizione del governo non sembrava imporre in modo proibitivo una sospensione così definitiva come quella decisa per Ligue 1 e Ligue 2 – si legge in un comunicato ufficiale del Lione, classificato al settimo posto in campionato – anche il ministro dello sport Roxana Maracineanu aveva precedentemente indicato la possibilità di giocare ad agosto, se l’evoluzione della situazione sanitaria lo avesse permesso”. Adesso il club, vuole avviare una battaglia legale: “l’Olympique Lione si riserva il diritto di presentare ricorso contro questa decisione e di chiedere un risarcimento danni, poiché il danno per il club ammonta a diverse decine di milioni di euro”.