Javier Tebas guida la Liga a forza di crescite e rielezioni e il suo mandato si esaurirà nel 2024. Ecco le sue parole riportate dal “Corriere dello Sport”: «Seguo quotidianamente gli sviluppi della situazione nei vari Paesi. Gabriele Gravina sta lavorando molto bene, con notevole senso di responsabilità e con successo. È perfettamente consapevole della gravità del momento e del tema sanitario, oltre che dell’aspetto economico. Sa bene che ci sono personaggi che tentano di sfruttare la pandemia per ottenere dei vantaggi. Ma il rischio, oggi, è una pandemia finanziaria. Concludere la stagione non è soltanto un traguardo economico, ma anche di integrità morale. I club spagnoli li monitoriamo passo dopo passo con l’unico obiettivo di concludere i campionati in totale sicurezza. Abbiamo detto una cosa molto chiara: i protocolli che sono stati elaborati sia in Spagna sia da voi sono eccellenti e consentono a giocatori, tecnici e al personale di lavorare in tranquillità».