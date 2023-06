L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sul mercato del Palermo con Ceccarelli e Cappitelli nel mirino dei rosanero.

Per il Venezia di Vanoli e Antonelli un estate di lavoro. Tanti nomi, molti rumors dove le trattative per i giocatori non sono ancora entrate nel vivo, ma si stanno scaldando i motori per proseguire sulla strada intrapresa nello scorso mercato di gennaio. Si muove il mercato giocatori attorno al nome di Elvis Kabashi, centrocampista offensivo classe 1994 della neopromossa Reggiana. Sul’albanese si sarebbero attivate le altre due neopromosse Feralpisalò e Catanzaro, ma anche il Venezia. Kabashi nel corso nell’ultima stagione ha raccolto 30 presenze, 5 gol e 5 assist tutti pesantissimi in Serie C. Un passato dal settore giovanile dell’Empoli a quello della Juventus a 18 anni l’esordio in B con il Pescara nel 2013. Dopo un’esperienza all’estero, in Olanda, con il Den Bosch la mezzala albanese gioca cinque stagioni in Serie C, due a Pontedera, una tra Viterbese e Livorno in mezzo una veloce parentesi in Romania alla Dinamo Bucarest, e poi due anni nel Renate.

Nella stagione 2021-22 gioca in B con il Como, l’anno seguente viene ceduto a titolo definitivo alla Reggiana. Kabashi si è messo in luce grazie alla sua straordinaria stagione in Emilia, un altro pianeta rispetto a Igor Radrezza, il folletto finito poi al Padova. Dopo un inizio un po’ in sordina, ha alzato il livello delle sue prestazioni, diventando velocemente uno dei leader tecnici della truppa allenata da Aimo Diana a cui il giocatore è legatissimo. Il nuovo allenatore della Reggiana sarà – però – Alessandro Nesta (accordo annuale per l’ex difensore azzurro campione del mondo), si aspetta solo l’ufficialità, e proprio il distacco di Diana dai granata fanno pensare che il nativo di Durres potrebbe cambiare squadra. Buona tecnica, un sinistro educato e una fisicità che in “cadetteria” è più che utile oltre a un tiro dalla distanza eccellente: in sostanza un centrocampista genio e sregolatezza, ma che sarebbe un profilo interessante per Vanoli.

Il Palermo, dopo aver sondato ripetutamente nei giorni scorsi Pietro Ceccaroni reduce da una complicata annata divisa tra Venezia e Lecce, adesso avrebbe un interesse per Luca Ceppitelli che è in scadenza con il Venezia. La permanenza di quest’ultimo in arancioneroverde non è certa e i rosanero hanno preso informazioni sul calciatore nel tentativo di costruire una rosa costituita anche da difensori esperti come per esempio Fabio Lucioni a un passo dal siglare un accordo con i siciliani. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in tal senso.