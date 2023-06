Intervenuto ospite negli studi di Sportitalia il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ha parlato di Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano.

Ecco le sue parole:

«Prima di Italiano ho rischiato con De Zerbi, che veniva da una stagione difficile al Foggia prima di portarlo al Palermo. De Zerbi è un predestinato, è sempre in evoluzione e cerca sempre di aggiornarsi. Gli allenatori oggi devono essere così, non basta andare al campo e allenare due ore.

Italiano ha voglia di vincere. Ieri l’ha fatta grossa? Sì, ma non va lui in campo. I calciatori devono stare molto attenti con questo modo di giocare».