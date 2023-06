L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa che deve fare i conti con il noto dei contratti lunghi. Inoltre, tre calciatori dei toscani finiti nel mirino del Palermo.

Mentre il mercato timidamente inizia a decollare, il Pisa inizia a porsi il problema delle cessioni. I nodi più importanti riguardano i contratti lunghi per numerosi calciatori della rosa, con tanti biennali e triennali, ma anche contratti di un anno per qualche elemento della prima squadra, senza contare i numerosi calciatori ceduti a titolo temporaneo in Serie C. Per Kolarov e Giovanni Corrado, coadiuvati dal nuovo allenatore, non sarà un lavoro facile di scrematura e valutazione della rosa, per gettare le basi dell’attività della prossima stagione 2023-2024. I contratti più lunghi infatti sono quelli di Matteo Tramoni e Lisandru Tramoni, fino al 2026, così come Lorenzo Lucca. Sotto contratto fino al 2025 invece Giuseppe Sibilli, il portiere Nicolas, quindi una pletora di calciatori tra cui Emanuele Zuelli, Giuseppe Mastinu, Idrissa Touré, Marius Marin, Adam Nagy, Federico Barba, Arturo Calabresi e Hjortur Hermannsson. Contratto sempre fino al 2025 anche per gli attaccanti Stefano Moreo, Ettore Gliozzi ed Ernesto Torregrossa. Molto più brevi invece le scadenze per Gaetano Masucci, di cui si vocifera un possibile rinnovo ancora per un anno, dato che è in scadenza al 30 giugno, quindi Alessandro Livieri, Alessandro De Vitis e Antonio Caracciolo, tutti i n scadenza fino al 2024.

per chi rientra dai prestiti invece ci sono contratti più corti e più lunghi. Ad esempio Roko Jureskin, retrocesso col Benevento, scadrà il 30 giugno 2025. Artur Ionita invece, legato da un terribile infortunio al ginocchio, scade nel 2024 ed è appena rientrato dal prestito al Modnea. Asset di lung ascadenza per Simone Canestrelli, mentre Lonardo Loria scadrà nel 2024, C’è cuiriosità anche per Edgaras Dubickas, acquistato per un milione di euro dal Pordenone e rimasto in prestito ai ramarri. Un anno di contratto invece per tutti gli altri giocatori ceduti a squadre di Serie C, tra cui Di Quinzio, Izzillo, Tommasini o Giani, oltre a Piccinini al Fiorenzuola. Rientreranno dai prestiti anche Lorenzo Masetti del Piacenza, Leonardo Ubaldi dal San Donato Tavarnelle e Salvatore Santoro del Monterosi. Nel frattempo per il mercato in entrata, come possibile nome per il mercato in entrata si vocifera il nome del giovane Alessandro Sersanti, classe 2002, dalla Juve Next Gen, già convocato da allegri nell’ultima partita di campionato della Juventus. Il centrocampista sarebbe un profilo molto interessante anche in ottica contributiva con le nuove facilitazioni della Lega B per chi schiera calciatori italiani under 21. Offerte e contatti anche per alcuni calciatori nerazzurri. Il Palermo è la squadra più attiva e avrebbe sondato il terreno per Ernesto Torregrossa. Sempre i rosanero, scatenatissimi, avrebbero puntato anche Matteo Tramoni e Giuseppe Sibilli. Per il franco-corso specialmente però il prezzo, per la società nerazzurra, è più alto di 3 milioni.