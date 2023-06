Come riportato da SportParma.com, il Palermo vorrebbe riconfermare Tutino per l’attacco della prossima stagione. L’attaccante arrivato a gennaio in rosanero, non ha di certo lasciato il segno come ci si aspettava, 3 goal messi a segno per lui.

Le alte aspettative rispetto al rendimento dimostrato hanno portato la società rosanero a fare delle valutazioni sul calciatore di proprietà del Parma. Adesso però, mister Corini, sembrerebbe aver dato il benestare circa la riconferma, con la volontà di puntare al prestito per un altro anno ma a diverse condizioni economiche. Il ds Rinaudo e i suoi collaboratori sono a lavoro per trovare la soluzione più adatta per riportare il calciatore in Sicilia.