Arrivano conferme dall’Argentina, come riportato da SportParma.com, circa il reale e concreto interesse da parte del Belgrano per Vazquez. In questi giorni, voci provenienti direttamente da Parma, parlavano della più che semplice idea da parte del Palermo di riportare il “Mudo” a vestire rosanero.

Il club di Cordoba sta cercando di convincere il giocatore da diverso tempo e, come confermano i vertici del club al quotidiano CanalC Argentina: “Gli abbiamo fatto una proposta”. La proposta avrebbe cifre ridotte rispetto a quelle percepite a Parma con durata biennale.