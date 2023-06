La Sampdoria, fresca del cambio di proprietà, è alla ricerca di un’allenatore per la prossima stagione di Serie B. L’obiettivo numero uno della società blucerchiata, come riportato da TMW, rimane il tecnico che è riuscito a portare alla salvezza in Serie A il Lecce in questa stagione, ovvero Marco Baroni.

Il tecnico, dopo l’obiettivo centrato e portanto a termine, sembrerebbe non dover continuare il suo percorso sulla panchina del Lecce, proprio per questo motivo la società blucerchiata starebbe puntando fortemente su di lui e avrebbe già avviato i contatti.