L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Perugia e le parole di Baldini alla sua prima conferenza della vigilia.

Il Grifo sfida il Pisa, l’allenatore all’esordio: «La squadra deve esprimersi sempre senza paura e andare in campo con gioia. Dobbiamo entrare in campo senza paura, emozionare, emozionarci, creare gioia e mettere un mattone sulla nostra casa che si chiama serie A».

Silvio Baldini, alla vigilia della sua prima in panchina con il Perugia, che oggi aspetta al “Curi” il Pisa, ribadisce il concetto espresso al suo arrivo. Non fa un passo indietro dopo due settimane di lavoro. «La squadra è pronta e ha tutti i requisiti per realizzare il sogno». Rilancia, di fronte al presidente Santopadre che siede alla conferenza perché invitato dal tecnico. «Vivo di emozioni, mi gioco tutto, e se non gioco per la serie A allora preferisco andare per i monti con i miei cani», continua.

Chiamato per cambiare il trend, dopo sei giornate difficili, con il Perugia di Castori reduce dalla sconfitta nel derby e in basso alla classifica con quattro punti, Baldini crede sempre nell’impresa, anche perché supportato dai suoi giocatori. «Bartolomei mi diceva che il suo Spezia era terzultimo al termine del girone d’andata e poi è andato in serie A».