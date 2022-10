L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul record abbonamenti registrato a Catania, superiore a quello del Palermo in D.

Record voleva essere e record è stato. Missione compiuta per il Catania SSD: con l’aggiornamento fornito nel pomeriggio di ieri, è stato ufficialmente stabilito un nuovo, storico, record per la massima serie dilettantistica: 10.6320 tessere sottoscritte per la stagione 2022/23, una marea rossazzurra che ha risposto presente, con un entusiasmo mai visto negli ultimi dieci anni, se non per la stagione di un altro primato: quello dell’ottavo posto in Serie A (2012/13).

Il sentore che qualcosa di eccezionale si stesse concretizzando c’era tutto”. Soprattutto dopo le quasi 15.000 unità che hanno riempito lo stadio in occasione dell’esordio casalingo. “Numeri da capogiro in Serie D, ma che non sono affatto lontani da ciò che la realtà calcistica etnea ha dimostrato al panorama nazionale.

Catania incanta tutti, i suoi tifosi pure. Vinto un altro derby (sebbene sugli spalti) con il Palermo, il ‘Massimino’ spingerà la squadra in qualità di dodicesimo uomo in campo. Aspetti che si sono percepiti, sonoramente, già mercoledì contro il San Luca.