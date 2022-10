L’Associazione italiana Allenatori ha espresso la propria solidarietà verso Roberto Boscaglia dopo gli episodi accaduti a Foggia.

“Il presidente Renzo Ulivieri e tutta l’AIAC esprimono solidarietà al tecnico Roberto Boscaglia per l’increscioso episodio di intimidazione di cui è stato involontario protagonista dopo aver risolto in settimana il suo contratto che lo legava al Foggia. Da sempre ci auguriamo che certi episodi non facciano parte del mondo calcio e non solo, ma purtroppo veniamo sempre smentiti. Vogliamo sensibilizzare nuovamente tutti sulla questione, nella speranza che prima o poi questi episodi siano solo un ricordo”.

Foggia: paura per Boscaglia, forte petardo esplode presso la sua abitazione dopo la risoluzione del contratto