Non si è chiusa per niente bene l’avventura dell’ex rosanero Roberto Boscaglia al Foggia.

Dopo l’accordo per la risoluzione del contratto con i satanelli, nella tarda serata di martedì infatti, un potente petardo è stato fatto esplodere presso la sua abitazione. Ignoti lo hanno lanciato nel cortile del suo condominio dove è poi deflagrato, causando danni ad una finestra che è andata in frantumi per l’onda d’urto.

Come si legge su “Goal.com” fortunatamente non si registrano altri danni e feriti, ma l’accaduto, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, resta ovviamente da condannare e la forte esplosione è stata avvertita da tutte le persone del vicinato.