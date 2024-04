La Lazio volta pagina dopo il “tradimento”: Tudor ha rifatto l’attacco con soli 5 milioni | I tifosi lo hanno già accolto

La Lazio è già pronta a voltare pagina, dopo il “tradimento” subito nelle scorse ore. Per l’attacco Tudor ha già il nome giusto: e le casse del club sorridono.

Maremoto in casa Lazio. In queste ore, post derby perso e vittoria contro la Salernitana, i biancocelesti hanno dovuto far fronte all’ennesimo caos extra campo. Non sono bastati infatti gli screzi che hanno portato all’addio di Sarri, o le dichiarazioni di Luis Alberto, che ha detto di voler rescindere il suo contratto.

Nella notte tra lunedì e martedì infatti, i tifosi laziali hanno detto addio definitivamente anche a Felipe Anderson, che volerà in Brasile direzione Palmeiras. E se l’addio dell’esterno brasiliano era ormai solo questione di tempo – il giocatore terminerà in ogni caso la stagione nella Capitale – quello di Luis Alberto è piombato come un fulmine a ciel sereno.

Dopo la gara contro i campani vinta per 4-1 infatti, il trequartista ha affermato di non volere più percepire lo stipendio dalla società e di volere rescindere. Una situazione che ha generato il caos nel club, anche se Tudor avrebbe già individuato il sostituto in attacco.

Lazio, il piano per il mercato: Tudor ha in pugno il nuovo attaccante

Lo aveva allenato al Verona negli scorsi anni, anche se visto il caso Guendouzi, il feeling tra Tudor e i suoi ex calciatori potrebbe non essere proprio garanzia di successo. La Lazio, per il dopo Luis Alberto, avrebbe pensato a Barak della Fiorentina.

Per fare rientrare la calma a Formello intanto, il ds insieme a Tudor in queste ore hanno parlato con la squadra, visto che tra la lite con il francese, le dichiarazioni di Luis Alberto e l’addio imminente di Felipe Anderson, c’è bisogno di calma nell’ambiente biancoceleste, Il colpo Barak intanto potrebbe fare al caso del tecnico ex Verona per rifondare l’attacco. Ecco quanto dovrebbe sborsare Lotito per aggiudicarsi l’esterno della Repubblica Ceca.

Lazio, Barak per il dopo Luis Alberto: sorridono le casse del club

Duttile, di esperienza e pronto per una maglia da titolare. Barak dopo essere stato l’uomo di coppa di Italiano vuole essere protagonista la prossima stagione, e giocare finalmente titolare in una squadra di livello. Il trequartista mancino con l’addio del tecnico siciliano, lascerà Firenze, e Tudor ha intenzione il prossimo anno di affidargli importanti responsabilità.

Insieme a Simeone del Napoli, la Lazio punterà infatti tutto sull’attaccante della Repubblica Ceca, per riabbracciare Tudor insieme al cholito e prendere il posto di Luis Alberto e Felipe Anderson, i due veterani in partenza. L’operazione inoltre fa sorridere le casse del club, visto che il prezzo del cartellino di Barak si aggira sui 5 milioni di euro.