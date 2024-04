L’Inter soffia al Milan il rinforzo per la difesa: incontro annullato con i rossoneri | Sgambetto decisivo di Marotta

Altro sgambetto di Marotta al Milan, stavolta il ds interista punta l’obiettivo in difesa dei cugini: incontro annullato con l’agente.

Nelle scorse ore La Repubblica aveva raccontato di un Milan vicino all’acquisto di un nuovo difensore, con addirittura un incontro vicino stabilito tra i vertici rossoneri e l’agente del giocatore. Una notizia che poi non avrebbe trovato riscontro, anche perché sul giocatore prova adesso a piombare l’Inter.

Marotta è interessato al difensore centrale, e l’Inter è alla ricerca di nuove forze nel reparto offensivo, visti i punti interrogativi riguardanti Acerbi e lo stesso De Vrij. L’Inter, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport dunque, avrebbe messo nel mirino lo stesso obiettivo del Milan. Su di lui ci sarebbe come se non bastasse anche l’Atletico Madrid.

Il club detentore del cartellino spara alto, ma il diavolo già a gennaio si sarebbe informato ricevendo un secco “no” come risposta. Il mercato non è ancora cominciato, ma ancora una volta i due club di Milano sono pronti a darsi battaglia e a intervenire su obiettivi molto simili per rinforzarsi. Del resto già nelle scorse sessioni Milan e Inter si sono scontrate per aggiudicarsi una serie di calciatori, e durante la prossima finestra di mercato la musica non dovrebbe cambiare.

Milan, Marotta ci prova: smentito l’incontro con l’agente

In un momento cruciale per la stagione delle milanesi, si inserisce con prepotenza la notizia di un ennesimo derby di mercato. Inter e Milan, prima e seconda, lo scorso anno rivali persino in Champions League, si promettono già battaglia sul mercato.

Il nome caldo in questo momento è quello di Buongiorno, il forte difensore del Torino che piace tanto alle milanesi. Nelle scorse ore era sembrato il Milan il club più vicino, ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Marotta potrebbe tentare l’inserimento per beffare i cugini ancora una volta. Le cifre però sembrano proibitive per l’Inter, che non interverrà con colpo di teatro sul mercato ma punterà ancora una volta sui parametri zero (Taremi e Zielinski). Il Milan vuole intervenire in difesa, reparto ancora troppo volatile e debole dopo questa stagione e potrebbe avere più liquidità.

Milan e Inter su Buongiorno: cosa serve per strapparlo al Torino

In una recente intervista lo stesso Buongiorno aveva detto di ispirarsi ai grandi calciatori del passato del Milan, scatenando di fatto i tifosi e le speculazioni su un suo possibile futuro in rossonero. Secondo quanto emerso, già a gennaio il diavolo aveva tentato di portarlo a Milano, ma a volerlo nella sponda nerazzurra dei navigli potrebbe essere Giuseppe Marotta.

Il Corriere dello Sport ha riferito di un possibile interessamento dell’Inter infatti, ma il calciatore in questo momento ha una valutazione molto alta. Il Torino infatti non sarebbe interessato a trattare sotto i 30 milioni di euro. L’Inter che potrebbe non disporre di una simile liquidità è però più esperta nelle operazioni interne alla Serie A, contro un Milan che negli ultimi anni ha sempre pescato dall’estero.