Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria, Antonino La Gumina, nuovo attaccante blucerchiato, si è presentato così: «Sono felice di essere in una squadra che ha grande storia. C’era già stato un interessamento l’anno scorso, poi scelsi l’Empoli. Darò il massimo per questa maglia; la trattativa è nata due settimane fa, quando si è conclusa ero come un bambino felice. Ringrazio il presidente per aver puntato su di me, spero di meritarmi la fiducia. Questa maglia è un grande stimolo, da qui sono passati tanti calciatori importanti, spero di fare bene e aiutare a raggiungere l’obiettivo. I ragazzi sono splendidi, anche lo staff mi sta dando una mano a integrarmi. Lotteremo fino alla fine, siamo un gruppo forte e speriamo di farcela. Che effetto ti fa giocare con campioni come Quagliarella?

Mi dà sicuramente uno stimolo in più. Ho parlato con Quagliarella e anche con Gabbiadini, mi stanno aiutando molto. Sento la stima del mister: quando sono arrivato, mi ha portato nel suo studio e mi ha spiegato la sua idea di gioco e i movimenti che dovrei fare. È un maestro».