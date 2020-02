«Da quando sono arrivato ho verificato una grande applicazione da parte di tutti, sono molto soddisfatto della voglia che i ragazzi hanno messo in campo, è stata una settimana corta, ma abbiamo cercato di dare più concetti possibili al gruppo. Juve Stabia? È una squadra in salute, che vive ancora l’entusiasmo della promozione e per questo dovremo partire molto forte e giocare con intelligenza. Dobbiamo rispettarli ma anche a fare nostra la partita. Dovremo essere bravi a capire i momenti della partita, le sue dinamiche». Queste le parole rilasciate da Roberto Stellone, tecnico dell’Ascoli, in conferenza stampa.