Avanti con la difesa a 3. Sembra questa l’idea di Pergolizzi per affrontare la trasferta in casa della Cittanovese. Il tecnico rosanero nel test amichevole di oggi pomeriggio contro il Resuttana San Lorenzo (clicca qui), squadra che disputa il campionato di Prima Categoria, ha mischiato, come di consueto, un po’ le carte, ma non ha mai provato un modulo differente dal 3-4-3. La formazione schierata nella prima frazione di gara non dovrebbe discostarsi molto da quella che potrebbe andare in campo dall’inizio domenica. In avanti il tridente era formato da Floriano, Sforzini, Ficarrotta; centrocampo con Felici e Vaccaro esterni di destra e sinistra, in mezzo Mauri affiancato da Kraja. Il pacchetto difensivo con Accardi sul centro destra, Lancini centrale e Marong sul centro sinistro ed in porta Pelagotti. Il test è stato sbloccato da Sforzini servito da Ficarrotta, particolarmente ispirato e di una doppietta, Le altre marcature della prima frazione di gara, conclusa 5-0, sono state di Floriano e Vaccaro.

Nel secondo tempo Pergolizzi ha variato qualche interprete, ma, come detto, senza cambiare il modulo. In porta ancora Pelagotti, difesa con Accardi al centro, Vaccaro come centrale di sinistra e Marong dirottato sul centro destra. La mediana con Ambro e Martin centrali, gli esterni invece Martinelli e Langella. In avanti il tridente tutto under con Silipo e Rizzo Pinna sugli esterni e l’ultimo arrivato Lucca al centro. Nei minuti finali spazio in difesa per i calciatori aggregati dalla Juniores Cangemi e Amorello, a centrocampo invece Florio, impiegato come esterno di centrocampo sulla sinistra.

Lavoro differenziato con corsa a bordo campo per Lucera. Pergolizzi, invece, dovrà decidere se rischiare o meno Crivello e Peretti. Entrambi oggi hanno svolto lavoro differenziato programmato, ma sembrano poter prendere parte alla sfida in terra calabrese. Il terzino albanese Doda, fermatosi contro il San Tommaso, sta continuando il lavoro per recuperare e potrebbe andare in panchina per il match al “Barbera” contro il Biancavilla.

L’idea di Pergolizzi è quella di continuare con la difesa a 3. Il tecnico nella seduta di domani potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi sul pacchetto difensivo. La retroguardia, se Peretti e Crivello non dovessero essere ritenuti pronti, vedrebbe Lancini al centro tra Accardi e Vaccaro, con quest’ultimo che potrebbe anche agire da terzino in caso di passaggio al 4-3-3 durante la gara. Il centrocampo vedrà Langella sull’esterno destro, il rientrante Martinelli sul lato opposto e al centro Martin e Kraja. In avanti il trio Felici-Sforzini-Floriano.