L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese, in vista della sfida col Savoia: «Giocheremo contro un avversario in salute e forte in tutti i reparti. Il Savoia è la squadra che esprime il miglior calcio del girone, guidata da un tecnico importante, noi daremo il massimo consapevoli della forza dell’avversario e delle nostre potenzialità. So benissimo che tipo di partite ci attendono, ma ci proveremo, con la convinzione di essere una squadra che ha un’anima e una precisa identità».