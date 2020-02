Triste anniversario. Il 2 febbraio 2007, 13 anni fa, moriva Filippo Raciti nel corso degli scontri tra la polizia e i tifosi del Catania, nei momenti successivi al derby contro il Palermo. Nel corso della gara, scoppiarono diversi tafferugli fuori dallo stadio, con i tifosi rosa assaliti dagli ultras catanesi. Un primo intervento delle forze dell’ordine porterà al lancio di lacrimogeni e all’interruzione della partita per l’aria divenuta irrespirabile all’interno della struttura. La partita si concluderà con la vittoria del Palermo per 1-2. A farne le spese sarà l’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti, che durante le colluttazioni verrà colpito al fegato da un corpo contundente e morirà poco dopo all’ospedale di Catania. In basso, il video che ritrae quei tragici momenti: