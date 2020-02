L’edizione odierna di “Tuttosport” realizza il punto di giornata in Serie D. Ecco quanto riportato: “La Serie D entra nella fase decisiva con gli ultimi tre mesi. Per le big Palermo (I) e Foggia (H) è già vietato sbagliare. I rosanero di Rosario Pergolizzi hanno iniziato il girone di ritorno col piede giusto, 10 punti in 4 gare, al derby con l’Fc Messina allenato da Enrico Gabriele, terza in graduatoria, la squadra che ha fatto più punti di tutti nelle ultime 10 gare: 25 su trenta, un bel banco di prova per la capolista. Savoia imbattuto da 17 turni deciso a vendicare la sconfitta dell’andata con la Cittanovese (2-0). Fa sul serio il Bitonto (H) con la difesa più ermetica (8 gol subiti) dalla A alla D, che prenota il poker di successi di fila con la Nocerina. In casa anche le inseguitrici: Sorrento col Taranto (che non perde da 5 gare). Il Foggia allo “Zaccheria” con l’Audace Cerignola imbattuto da 11 gare (29 punti) che crede ancora nel primato. Lucchese d’assalto a Sanremo (A) per cogliere la quinta vittoria esterna approfittando dalla crisi dei matuziani che non vanno in gol da 418,’ 1 punto in 4 gare nel ritorno. Successo d’obbligo per il Prato che riceve la Lavagnese. Al “Palli” (diretta su Sportitalia) il Casale (5 successi nelle ultime 7 gare) col Borgosesia dell’ex Marco Didu reduce da tre vittorie di fila (10 punti nel 2020). Pro Sesto (B) al “Breda” con la Virtus Ciserano Bergamo per allungare sulle inseguitrici, Scanzorosciate-Legnano face to face. Arconatese in serie utile da 8 gare (20 punti) per la settima vittoria esterna col Villa Valle. Campodarsego (C) corsaro (6 acuti esterni nelle ultime 8 gare) non vince in casa da tre turni, deve piegare il Tamai che ha perso 9 delle ultime 10 trasferte. Cerca il primo “pieno” in casa nel 2020 il Legnago con l’Union Feltre. Mantova (D) A Sasso Marconi (che non perde da 5 gare e ha vinto le ultime 3) per tornare al successo con la nuova guida tecnica. Derby piacentino ad alto rischio per il Fiorenzuola che vuole il quarto successo consecutivo a Carpaneto. Big match Grosseto-Albalonga (E), può approfittarne la capolista Monterosi nel derby a Pomezia. Notaresco (F) obbligato a piegare la Recanatese per spedire nuovamente a -8 il Matelica che nell’anticipo di ieri ha vinto 3-1 a Chieti. I lupi del Campobasso imbattuti da 13 turni, 8 vittorie nelle ultime 9 gare pronti a sbranare il Pineto. L’imbattuta Turris (G) del tecnico Franco Fabiano prenota il successo sull’Aprilia, non intendono mollare l’Ostiamare attesa al derby col Trastevere, la Torres che aspetta il Tor Sapienza”.