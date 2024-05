La Fiorentina scippa il nuovo allenatore alle big della Serie A | Italiano è già dimenticato

La Fiorentina pensa al futuro e scippa il nuovo allenatore alle big della Serie A: i tifosi hanno già dimenticato Italiano

Dopo la grande soddisfazione della finale di Conference League conquistata, la seconda consecutiva per la Fiorentina, sarà tempo di bilanci, addii e riflessioni in casa Viola. La società infatti saluterà Vincenzo Italiano, che ha già comunicato di volere lasciare la Toscana a fine anno, e il casting per il nuovo allenatore è già iniziato.

Prima ci sarà da rifarsi dopo la sconfitta dello scorso anno, con stavolta l’avversario che potrebbe essere greco (l’Olympiakos) poi il club scenderà nei particolari per l’assunzione di un nuovo ct in grado di continuare il progetto tecnico portato avanti dal siciliano ex Trapani. Commisso vuole continuare a vincere e togliersi soddisfazioni, portando la Viola più in alto, e per farlo la scelta del tecnico sarà fondamentale, così come del mercato.

In queste ore un nome su tutti sembra aver soddisfatto le aspettative della dirigenza, un profilo che fino a qualche mese fa era stato accostato anche alle big del campionato, Milan e Juventus su tutte.

Fiorentina, il nuovo nome per la panchina

In questo momento il nome più caldo per la panchina della Fiorentina è quello di Raffaele Palladino. Il tecnico al momento al Monza sta conducendo un grande lavoro insieme ad Adriano Galliani, portando i biancorossi in alto in Serie A e riuscendosi a salvare per il secondo anno consecutivo con una grande stagione fatta di soddisfazioni e non ultimo di bel gioco.

La Fiorentina vedrebbe nell’ex Juventus il sostituto naturale di Italiano, giovane e ambizioso, e con la voglia di portare risultati sul campo con una filosofia che ha sempre contraddistinto la piazza: gioco offensivo e dominante. Palladino, cercato da Milan e Juventus negli scorsi mesi, è adesso inoltre più libero dalle pressioni dei top club del Nord, visto che entrambe le squadre stanno per optare per altre soluzioni.

Palladino, i colpi per l’estate in caso di approdo a Firenze

La Fiorentina dovrà rivedere anche una serie di mosse sul mercato, e il nuovo allenatore sarà fondamentale per capire su chi affondare il colpo.

In attacco piace Colpani, che potrebbe lasciare Monza in piena maturità calcistica per piazze più prestigiose. E chissà che il flaco, già accostato alla Fiorentina, non possa decidere di seguire il suo allenatore in caso di passaggio di quest’ultimo a Firenze.