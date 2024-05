Inter, annuncio tremendo del top player: “Mi sono rotto il metatarso” | Carriera in bilico per lui

Le parole del big nerazzurro fanno disperare la tifoseria e tutta la Pinetina, con il calciatore che ha annunciato il grave problema fisico.

C’è ancora grande gioia in casa interista per lo scudetto conquistato da qualche settimana. I tifosi e i calciatori sono molto contenti, e in queste ultime uscite stagionali si rilasseranno in maniera totale.

Ma un top player nerazzurro non ha vissuto un buon momento, come evidenziato dalle sue stesse dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore.

Il giocatore infatti ha affermato di essersi rotto il metatarso, tanto da rischiare addirittura il prosieguo della sua carriera. Una storia terribile dunque per lui, che se l’è vista davvero brutta.

Le dichiarazioni terribili del calciatore

Di recente Federico Dimarco ha rilasciato una lunga intervista, dove ha celebrato in maniera festante lo scudetto conquistato con il club nerazzurro. Allo stesso tempo però il classe 1997 ha ricordato un periodo molto buio della sua carriera, quello durante il quale vestiva la maglia del Sion, dove è rimasto vittima di un grave infortunio e soprattutto di una terribile questione personale che gli hanno fatto pensare addirittura di ritirarsi dal calcio giocato. Di seguito le sue parole.

”Il momento più duro lo abbiamo avuto a Sion quando abbiamo perso il nostro primo figlio, che sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e Chloe. Ho pensato di smettere: non giocavo quasi mai e non venivo nemmeno convocato. La scelta di andare a giocare a Sion è stata controcorrente ma non me ne pento: alla prima partita mi sono rotto il quinto metatarso ed ero in difficoltà perché non c’erano squadre che mi volevano. Quell’infortunio mi ha dato tanta forza, sebbene fossi consapevole di non essere ancora pronto per giocare nell’Inter. Quando sono tornato sapevo che mi mancava qualcosa che avrei potuto acquisire giocando nell’Inter”.

La risalita di Dimarco

Il giocatore nerazzurro ha dunque raccontato del suo periodo buio, sia dal punto di vista fisico che da quello personale, che lo ha reso di sicuro più forte, formandolo sotto tutti i punti di vista e rendendolo l’uomo e l’atleta che è oggi.

Al momento infatti Dimarco è uno dei migliori laterali sinistri in circolazione in Europa, ed è una colonna della sua Inter, squadra in cui è cresciuto, si è affermato e sta vincendo tanto. La tristezza della sua fase in Svizzera ormai è alle spalle, e il futuro pare sempre più roseo.