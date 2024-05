Thiago Motta cambia rotta all’ultimo istante e segue Zirkzee: doppio colpo per vincere la Champions League

Thiago Motta cambia strada e fa saltare tutti i piani. Accordo stracciato e nuova avventura: il tecnico e Zirkzee insieme per vincere la Champions League.

Sembrava già segnato il destino di Thiago Motta, tra l’addio al Bologna e l’arrivo a Torino, ma sembra che il futuro dell’ex Inter sia ancora tutto da scrivere. In questi mesi infatti le pretendenti si stanno moltiplicando, e dalle parti della Continassa iniziano a tremare rispetto a un possibile “no, grazie” da parte del tecnico felsineo.

Inoltre a complicare i piani della Juventus, che in questo momento rimane la favorita ad ingaggiarlo, ci sarebbe anche la qualificazione Champions del Bologna, che più si avvicina più incolla l’ex centrocampista alla panchina rossoblu. Tanti addetti ai lavori, ex giocatori del Bologna, calciatori e facenti parte dell’ambiente infatti, starebbero suggerendo a Thiago Motta di restare, per godersi un anno in Coppa dei Campioni con la sua squadra.

A mettere i bastoni tra le ruote però potrebbe arrivare un’altra squadra, che oltre al tecnico punta le stelle del Bologna. Il doppio colpo, Zirkzee-Thiago Motta, farebbe infiammare i tifosi.

Bologna, addio doppio: Zirzkee insieme a Thiago Motta

Una delle eventualità potrebbe essere quella, per i due bolognesi, di lasciare l’Emilia direzione Nord. Per Thiago Motta come detto c’è la Juventus, mentre per Zirkzee sono le milanesi al momento le più interessante, il Milan anche più dell’Inter.

I due stanno pensando al futuro, rimanendo sempre concentrati sulle ultime tre giornate di campionato, ma che i due possano rimanere insieme anche il prossimo anno lontani da Bologna non è un’ipotesi così remota. Thiago Motta infatti non ha ancora firmato con nessuno, e il Milan è sempre alla ricerca di un allenatore. Un suo ingaggio per i rossoneri potrebbe convincere addirittura Zirkzee a trasferirsi a Milanello, l’olandese a quel punto avrebbe un motivo in più per dire sì al diavolo.

Milan, Thiago Motta e Zirkzee? Cardinale e Ibra puntano in alto

E se il Milan vuole puntare in alto dovrà fare affidamento a un allenatore ambizioso, oltre che a calciatori di grande livello internazionale. Identikit perfetto per la coppia che sta portando il Bologna a sognare la Champions League dal 1964. Thiago Motta era già stato cercato nei mesi scorsi da Ibra e Cardinale, poi era stato il momento della vicinanza a Stefano Pioli.

Per quanto riguarda il numero 9 invece, Zirkzee rimane un obiettivo per l’anno prossimo e non è da escludere che il Milan possa provare l’affondo per entrambi i bolognesi.