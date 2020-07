La FIGC definisce l'iscrizione della Juventus U23 in Lega Pro: non potrà retrocedere in D

La FIGC ha definito le modalità di iscrizione della Juventus U23 in Lega Pro. Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, è stata confermata la possibilità di essere promossa in Serie B, ma non in A e in caso di retrocessione in D non potrà parteciparvi, ma solo richiedere nuovamente l’iscrizione in C in caso di posti vacanti. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1998 ed a condizione che questi non siano ricompresi nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.