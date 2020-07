Si teme un focolaio al pronto soccorso di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da “Teleclubitalia”, è stata riscontrata la positività di un’infermiera al Covid-19. Si sospetta che la donna abbia contratto il virus da un paziente di Mondragone. In corso indagini per capire lo stato di salute degli altri dipendente dell’ospedale.