Alfonso Morrone, presidente ADICOSP, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TuttoC.com”: «L’introduzione del quarto uomo non può altro che far bene per ridurre ancor di più gli errori arbitrali. Otto occhi vedono meglio di sei. Gli arbitri sono uomini e giocoforza l’errore umano bisogna metterlo sempre in conto. Con un altro collaboratore sicuramente avremo un ulteriore supporto per far diminuire alcune sviste ed in particolar modo ci sarà più controllo su chi siede in panchina a vario titolo. Spero quanto prima, dopo l’introduzione degli auricolari e del quarto uomo, di vedere anche in Lega Pro l’istituzione del VAR. Un campionato professionistico deve avere i supporti tecnologici adeguati. Attualmente gli alti costi non rendono ancora fattibile questa introduzione in Lega Pro».