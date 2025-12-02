La Carrarese riparte da Imperiale: «A Palermo una lezione dura. Ora testa alla Sampdoria»

Marco Imperiale, difensore e capitano della Carrarese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pesante ko contro il Palermo e alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Il leader gialloblù non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto al “Barbera”, dove la squadra è stata travolta 5-0.

«Sicuramente è stata una sconfitta abbastanza pesante. Abbiamo avuto modo di parlare e analizzare quello che è stato fatto a Palermo», ha spiegato Imperiale. «Analizzare una sconfitta del genere è dura, ma siamo consapevoli di avere la voglia di rivalsa giusta e la voglia di riscatto. Dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto».

Il capitano guarda avanti, consapevole che il calendario non lascia respiro:

«Con la testa alla Sampdoria. Sarà una gara complicata, come ogni gara di Serie B. Genova è una piazza calda, con un tifo importante, ma dobbiamo avere la consapevolezza della nostra grande voglia di riscatto. Puntando tutto sulle nostre idee e sulla nostra identità».

Imperiale ha poi commentato la riapertura della Curva del “Dei Marmi”, un passaggio che la squadra percepisce come un valore aggiunto:

«Non vediamo l’ora di giocare in casa e vederla piena. Perché i nostri tifosi sono la nostra arma in più».