Gol irregolare in Castrumfavara–Athletic Palermo: risultato sospeso, possibile gara da ripetere

La Serie D finisce nuovamente al centro dell’attenzione per un episodio a dir poco inusuale. Il gol non valido assegnato all’Athletic Palermo nella sfida contro il Castrumfavara continua a far discutere e produce già le prime conseguenze ufficiali: il risultato non è stato omologato.

L’episodio incriminato, ripreso chiaramente da un video poi diventato virale, mostra il pallone che entra in porta passando dall’esterno, sfruttando un buco nella rete laterale. Una dinamica incredibile, che ha tratto in inganno l’arbitro, convinto di aver visto una segnatura regolare.

Il Castrumfavara ha presentato immediato ricorso e il Giudice Sportivo ha preso tempo: «Preso atto del preannuncio di ricorso… si riserva decisioni di merito». In altre parole, nessuna decisione definitiva e risultato congelato.

Al momento, non è esclusa la ripetizione della partita, ipotesi che viene valutata alla luce della gravità dell’errore tecnico. La vicenda ha rapidamente superato i confini regionali, approdando sui media nazionali e alimentando un dibattito più ampio sulle condizioni degli impianti sportivi e sull’utilizzo della tecnologia nei campionati dilettantistici.

Il caso Castrumfavara–Athletic Palermo potrebbe così diventare un precedente significativo.