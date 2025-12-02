Inzaghi annuncia sui social: sarà tedoforo per Milano Cortina 2026
Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha condiviso su Instagram un annuncio carico di emozione: sarà uno dei tedofori del percorso della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.
Il tecnico rosanero ha pubblicato una storia con la scritta «Che emozione…» accompagnata dall’immagine ufficiale del comitato olimpico e dal claim «I carry the flame», confermando così la sua partecipazione al prestigioso evento.
Per Inzaghi, che in carriera ha già rappresentato uno dei simboli più riconoscibili dello sport italiano, si tratta di un nuovo riconoscimento pubblico. Il ruolo di tedoforo, infatti, viene riservato a figure considerate d’ispirazione per il movimento sportivo nazionale.
Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi del Palermo, orgogliosi di vedere il proprio allenatore coinvolto in un momento così significativo del percorso olimpico. Un’ulteriore dimostrazione del legame sempre più forte tra Inzaghi, la città e il mondo sportivo italiano.