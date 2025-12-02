Inzaghi annuncia sui social: sarà tedoforo per Milano Cortina 2026

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha condiviso su Instagram un annuncio carico di emozione: sarà uno dei tedofori del percorso della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Il tecnico rosanero ha pubblicato una storia con la scritta «Che emozione…» accompagnata dall’immagine ufficiale del comitato olimpico e dal claim «I carry the flame», confermando così la sua partecipazione al prestigioso evento.

Per Inzaghi, che in carriera ha già rappresentato uno dei simboli più riconoscibili dello sport italiano, si tratta di un nuovo riconoscimento pubblico. Il ruolo di tedoforo, infatti, viene riservato a figure considerate d’ispirazione per il movimento sportivo nazionale.

Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi del Palermo, orgogliosi di vedere il proprio allenatore coinvolto in un momento così significativo del percorso olimpico. Un’ulteriore dimostrazione del legame sempre più forte tra Inzaghi, la città e il mondo sportivo italiano.

Ultimissime

Il Palermo lancia la sua nuova casa online

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Perinetti: «Inzaghi darà continuità al Palermo. L’Athletic? Progetto serio e indipendente»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Inzaghi annuncia sui social: sarà tedoforo per Milano Cortina 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Gol irregolare in Castrumfavara–Athletic Palermo: risultato sospeso, possibile gara da ripetere

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

La Carrarese riparte da Imperiale: «A Palermo una lezione dura. Ora testa alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025