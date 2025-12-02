Serie B, raffica di provvedimenti: punite Bari, Pescara e Venezia, tre giornate a Radaelli
Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso note le decisioni relative alla 14ª giornata di Serie BKT, disputata tra il 28 e il 30 novembre 2025. Il comunicato, pubblicato a Milano il 2 dicembre e firmato dal presidente della Lega B Paolo Bedin, contiene sanzioni, ammende e squalifiche che interessano numerose società e tesserati.
RISULTATI OMOLOGATI
Con riserva di verifiche sulla posizione dei calciatori scesi in campo, sono stati ufficializzati i seguenti risultati:
Catanzaro–Virtus Entella 3-2
Cesena–Modena 1-0
Empoli–Bari 5-0
Juve Stabia–Monza 2-2
Palermo–Carrarese 5-0
Pescara–Padova 0-1
Reggiana–Frosinone 0-1
Spezia–Sampdoria 1-0
Südtirol–Avellino 0-1
Venezia–Mantova 3-0
AMMENDE AI CLUB
Il Giudice Sportivo rileva l’uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Avellino, Bari, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Palermo, Pescara, Spezia, Südtirol e Venezia, ma in virtù delle attenuanti previste dall’art. 29 CGS non vengono applicate sanzioni, salvo i casi specificati.
Ammende comminate:
Bari – € 3.000
Lancio di un oggetto metallico nel recinto di gioco al 35’.
Pescara – € 3.000
Due petardi esplosi nel corso della gara.
Avellino – € 2.000
Due fumogeni lanciati nel recinto.
Juve Stabia – € 2.000
Ritardo ingiustificato di circa due minuti sul calcio d’inizio.
Venezia – € 2.000
Lancio di una mela sul terreno di gioco e di un fumogeno nel recinto.
Catanzaro – € 1.500
Due bottigliette di plastica lanciate in campo.
Gli importi saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
CALCIATORI SQUALIFICATI
Espulsi
TRE giornate:
Radaelli (Mantova)
Doppia ammonizione e frase ingiuriosa al direttore di gara.
Non espulsi – UNA giornata:
Bani (Mantova) – Quinta sanzione
Birindelli (Monza) – Quinta sanzione
Brighenti (Catanzaro) – Quinta sanzione
Marconi (Virtus Entella) – Quinta sanzione
Monterisi (Frosinone) – Quinta sanzione
Perrotta (Padova) – Quinta sanzione
ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI
Ammonizioni + ammenda (€1.000):
Bandinelli (Spezia) – Contestazioni, aggravante per essere capitano.
Ammonizioni per proteste e condotta:
Numerosi i giocatori sanzionati, tra cui:
Seconda ammonizione stagionale: Petriccione (Catanzaro)
Ammonito con diffida: Izzo e Ravanelli (Monza), Vulikic (Sampdoria)
Ammoniti:
Palumbo (Palermo), Vasic (Palermo), Iemmello (Catanzaro), Ciurria (Monza), Benedetti (Sampdoria), Mangraviti (Cesena), Oyono (Frosinone), Harder (Padova), e altri.
ESPULSI DALLA PANCHINA
Una giornata:
Falcone (Catanzaro)
Proteste veementi fuori dall’area tecnica al 24’ del primo tempo.
QUADRO GENERALE
Il comunicato conferma un turno intenso anche dal punto di vista disciplinare. Diverse società vengono richiamate per comportamenti dei propri sostenitori, mentre sul fronte sportivo spiccano la pesante squalifica di Radaelli (Mantova) e le numerose diffide accumulate da giocatori chiave nei club di vertice come Monza, Frosinone e Palermo.
Il prossimo turno di Serie B si preannuncia quindi delicato, con assenze pesanti e club sotto osservazione.