Serie B, raffica di provvedimenti: punite Bari, Pescara e Venezia, tre giornate a Radaelli

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso note le decisioni relative alla 14ª giornata di Serie BKT, disputata tra il 28 e il 30 novembre 2025. Il comunicato, pubblicato a Milano il 2 dicembre e firmato dal presidente della Lega B Paolo Bedin, contiene sanzioni, ammende e squalifiche che interessano numerose società e tesserati.

RISULTATI OMOLOGATI

Con riserva di verifiche sulla posizione dei calciatori scesi in campo, sono stati ufficializzati i seguenti risultati:

Catanzaro–Virtus Entella 3-2

Cesena–Modena 1-0

Empoli–Bari 5-0

Juve Stabia–Monza 2-2

Palermo–Carrarese 5-0

Pescara–Padova 0-1

Reggiana–Frosinone 0-1

Spezia–Sampdoria 1-0

Südtirol–Avellino 0-1

Venezia–Mantova 3-0

AMMENDE AI CLUB

Il Giudice Sportivo rileva l’uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Avellino, Bari, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Palermo, Pescara, Spezia, Südtirol e Venezia, ma in virtù delle attenuanti previste dall’art. 29 CGS non vengono applicate sanzioni, salvo i casi specificati.

Ammende comminate:

Bari – € 3.000

Lancio di un oggetto metallico nel recinto di gioco al 35’.

Pescara – € 3.000

Due petardi esplosi nel corso della gara.

Avellino – € 2.000

Due fumogeni lanciati nel recinto.

Juve Stabia – € 2.000

Ritardo ingiustificato di circa due minuti sul calcio d’inizio.

Venezia – € 2.000

Lancio di una mela sul terreno di gioco e di un fumogeno nel recinto.

Catanzaro – € 1.500

Due bottigliette di plastica lanciate in campo.

Gli importi saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.

CALCIATORI SQUALIFICATI

Espulsi

TRE giornate:

Radaelli (Mantova)

Doppia ammonizione e frase ingiuriosa al direttore di gara.

Non espulsi – UNA giornata:

Bani (Mantova) – Quinta sanzione

Birindelli (Monza) – Quinta sanzione

Brighenti (Catanzaro) – Quinta sanzione

Marconi (Virtus Entella) – Quinta sanzione

Monterisi (Frosinone) – Quinta sanzione

Perrotta (Padova) – Quinta sanzione

ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI

Ammonizioni + ammenda (€1.000):

Bandinelli (Spezia) – Contestazioni, aggravante per essere capitano.

Ammonizioni per proteste e condotta:

Numerosi i giocatori sanzionati, tra cui:

Seconda ammonizione stagionale: Petriccione (Catanzaro)

Ammonito con diffida: Izzo e Ravanelli (Monza), Vulikic (Sampdoria)

Ammoniti:

Palumbo (Palermo), Vasic (Palermo), Iemmello (Catanzaro), Ciurria (Monza), Benedetti (Sampdoria), Mangraviti (Cesena), Oyono (Frosinone), Harder (Padova), e altri.

ESPULSI DALLA PANCHINA

Una giornata:

Falcone (Catanzaro)

Proteste veementi fuori dall’area tecnica al 24’ del primo tempo.

QUADRO GENERALE

Il comunicato conferma un turno intenso anche dal punto di vista disciplinare. Diverse società vengono richiamate per comportamenti dei propri sostenitori, mentre sul fronte sportivo spiccano la pesante squalifica di Radaelli (Mantova) e le numerose diffide accumulate da giocatori chiave nei club di vertice come Monza, Frosinone e Palermo.

Il prossimo turno di Serie B si preannuncia quindi delicato, con assenze pesanti e club sotto osservazione.