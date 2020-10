La prossima settimana sarà interamente dedicata alle partite delle nazionali, con il campionato italiano che si prenderà una pausa.

Tra i convocati della Bulgaria figura naturalmente anche Andrej Galabinov, bomber dello Spezia che nelle prime due partite di Serie A ha messo a segno 3 gol. La sua convocazione però non viene presa bene dal club bianconero e scoppia così il caso.

Infatti, secondo quanto riportato da “Sportal.bg”, la squadra spezzina si sarebbe rifiutata di lasciar partire il bomber per gli impegni con la nazionale, poiché poi al suo rientro sarebbe dovuto rimanere fuori 14 giorni per le norme anti-Covid. Questa scelta ha naturalmente fatto infuriare la Federazione bulgara, che continua a pressare il club per lasciarlo partire. Una clamorosa situazione, per la quale il club bianconero sembrerebbe essere fermo sul suo punto.