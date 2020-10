Il club campano, come riporta “Tuttomercatoweb.com, ha infatti chiuso per l’ingaggio dell’attaccante Francesco Fedato, svincolato dopo l’esperienza al Gozzano. il calciatore classe 1992 firmerà un biennale.

Un gran colpo in attacco per la Casertana, avversaria del Palermo nel girone C di serie C.