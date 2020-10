In attacco, alla dirigenza della Spal, secondo quanto riporta “TMW”, piace il profilo del palermitano ex rosanero Antonino La Gumina, che la Sampdoria riscatterà nelle prossime ore dall’Empoli e girerà in prestito in B.

In alternativa piace sempre Gianpaolo Pazzini, nonostante l’età e l’elevato ingaggio dell’ex Hellas Verona, che potrebbero ostacolare un’eventuale trattativa.