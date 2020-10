Il Palermo, dopo la rinascita di poco più di un anno fa, è ripartito dal campionato di Serie D (vinto d’ufficio causa stop dovuto alla pandemia da Covid 19), e adesso si trova a combattere in una categoria difficilissima come la serie C, specialmente in quel girone C, quello meridionale, pieno di grandi piazze blasonate come Bari, Catania, Avellino, Ternana.

La squadra rosanero guidata da Boscaglia non ha iniziando al meglio la stagione perdendo domenica scorsa a Teramo per 2-0. Adesso, a causa della positività al coronavirus di due calciatori del Potenza, la gara del ‘Barbera’, in programma per questo pomeriggio, è stata rinviata dalla Lega Pro a data da destinarsi. Prossima sfida a Terni contro la Ternana mercoledì alle 15:00

Prima del fallimento della scorsa estate, però, il Palermo ci aveva abituati a compiere grandi imprese fino a qualche anno fa, specialmente contro la Juventus.

Una di queste risale al 4 ottobre 2009, esattamente 11 anni, il Palermo batteva i bianconeri per 2-0 i bianconeri guidati da Ciro Ferrara. Andiamo a rivivere quella gara.

Il Palermo, con Zenga in panchina, scese in campo con Miccoli e Cavani avanti e il ‘Flaco’ Pastore a sostegno.

La partita tutto sommato sembra equilibrata, ma al 37’ il match si sblocca. Felipe Melo perde una brutta palla a centrocampo, Pastore se ne impossessa e lancia Cavani, che entra in area e scarica un potente destro che risulta imprendibile per Buffon, il Palermo è in vantaggio. Dopo soli cinque minuti Miccoli batte una punizione dalla sinistra, Simplicio sbuca dal mucchio e più lesto di tutti sigla il 2-0.

Il copione del secondo tempo diventa abbastanza monotono, ospiti che disordinatamente provano a rientrare in partita e Palermo veloce in ripartenza. Le occasioni per i rosanero fioccano, Pastore si vede fischiare un fuorigioco inesistente quando avrebbe potuto presentarsi solo davanti a Buffon, Miccoli colpisce un palo. Termina quindi con una netta e meritata vittoria per il Palermo che ha saputo aggredire la Juventus per tutti i novanta minuti.

Tabellino

PALERMO-JUVENTUS 2-0

MARCATORI: Cavani al 37′, Simplicio al 42′ p.t.

PALERMO: Sirigu; Kjaer, Bovo, Migliaccio; Cassani, Simplicio, Bresciano (29′ s.t. Nocerino), Balzaretti; Pastore (40′ s.t. Budan); Cavani (32′ s.t. Goian), Miccoli. All. Zenga.

JUVENTUS: Buffon; Zebina (31′ s.t. Grygera), Legrottaglie, Chiellini, Grosso; Camoranesi (25′ s.t. Trezeguet), Felipe Melo, Poulsen; Diego (18′ s.t. De Ceglie); Iaquinta, Amauri. All. Ferrara.

ARBITRO: Orsato.

NOTE: Ammoniti: Camoranesi, Legrottaglie, Cassani, Zebina, Pastore, Grygera. Recupero: 2 p.t.’; 4′ s.t..