Anche Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha espresso la propria opinione in merito al possibile addio di Messi al Barcellona. Ecco le sue parole, riportate da “Gianlucadimarzio.com”:

«Messi al Real? Non credo che sarebbe in grado, per fare una cosa del genere serve avere le palle. Non ho alcuna informazione né canali privilegiati a riguardo, ma se dovesse partire penso che andrebbe al Manchester City con Guardiola. La notizia di Messi mi ha certamente sorpreso. Lui è uno dei migliori di tutti i tempi e, se un giocatore del suo calibro smettesse di giocare per la tua squadra rivale, è chiaro che non ne saremmo così dispiaciuti».