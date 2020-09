Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Instagram”, il Trapani ha pubblicato una foto che ritrae il neo tecnico dei granata Di Donato in compagnia del ds dei siciliani Porchia. Ecco il messaggio del club: “Il TrapaniCalcio riparte da qui. Ecco la prima foto del neo mister granata Daniele Di Donato in compagnia del nostro DS Sandro Porchia”. In basso il post in questione.