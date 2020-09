Cesar Falletti ha accettato l’offerta della Ternana.

Stando a quanto riferito da “SportTerni”, la trattativa ha avuto una volta decisiva e l’ex rosanero avrebbe accettato la consistente proposta contrattuale da parte del presidente Bandecchi. Si parla di un contratto quadriennale a scalare in base alla categoria, con eventuali premi e bonus che sono ancora da definire. Una cifra che ovviamente non è al livello di quella che Falletti percepisce attualmente dal Bologna ma è stata ritenuta soddisfacente dal calciatore. L’ultimo tassello che manca, e non è una banalità, è che Falletti si liberi dal Bologna. In questo senso l’ipotesi è quella di una risoluzione consensuale con buonuscita in favore del giocatore.