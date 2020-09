L’ex direttore generale del Catanzaro, Francesco Maglione ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” per un commento sulla Serie C e sul Catanzaro stesso:

«Sta ripartendo sull’ossatura dello scorso anno. Ha preso un allenatore di carisma, che ha fatto già bene in categoria come Calabro, un motivatore. Un progetto diverso rispetto a quello al quale faceva capo Auteri, che puntava alla Serie B, ma alla fine non si è rivelato vincente. Il presidente Noto ci riprova con un management e un tecnico nuovi, con però un’ossatura presa dallo scorso anno. Evidentemente qualcosa non ha funzionato a livello di gestione tecnica. Io vedo il Catanzaro tra le favorite con Bari e Avellino»