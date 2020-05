Erdis Kraja, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «E’ successo tutto così in fretta, in pochi giorni le nostre vite sono radicalmente cambiate, è questo forse l’aspetto che più mi ha turbato di questa emergenza. La mia famiglia abita in una delle zone più colpite d’Italia ma per fortuna tutti i miei affetti stanno bene, è naturale che questa distanza mi abbia fatto stare in apprensione ma non ho mai smesso di far sentire il mio sostegno a casa anche da lontano. Durante la quarantena ho trascorso il tempo ad allenarmi ed a videochiamare i miei familiari, la mia ragazza ed i miei tanti amici. A tal proposito, voglio dedicare con il cuore un pensiero al mio ex compagno Andrea Rinaldi, sono sconvolto per la sua scomparsa. A volte la vita è durissima, spero che adesso sia in un posto migliore e lo ricorderò per sempre con grande affetto. Sono stati giorni difficili che hanno alimentato il desiderio di fare e ricevere del bene. Per questo motivo anche io voglio complimentarmi con il Premier albanese Edi Rama per il sostegno al nostro Paese. Io sono nato in Italia ma il legame con l’Albania è molto forte».