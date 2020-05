Erdis Kraja, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «Tornare al Barbera è stato fantastico per un calciatore poter correre in uno stadio è tutto. Il campo è in condizioni ottimali, ovviamente vedere gli spalti vuoti fa uno strano effetto e c’è rammarico, speriamo sia solo una necessità temporanea e che presto gli stadi possano tornare ad essere aperti al pubblico, perché il calcio senza i tifosi è molto triste. In attesa di poter svolgere allenamenti collettivi, alterniamo lavoro aerobico con sedute di forza in sedute individuali facoltative. Prima dello stop del campionato stavamo attraversando un buon periodo di forma ed anche gli ultimi risultati lo dimostrano. Il sogno è quello di poter concludere sul campo il torneo, sono certo che raggiungeremmo l’obiettivo in anticipo rispetto all’ottava gara da disputare, abbiamo dimostrato i nostri meriti fin dalla vittoria a Marsala. Ma la salute e la sicurezza hanno la priorità, quindi è logico che le istituzioni prendano tempo per decidere, non si possono correre altri rischi, se ancora qualcuno non lo avesse capito non è una semplice influenza e lo dimostrano le oltre trentamila vittime soltanto in Italia».