Erdis Kraja, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero: «Come qualsiasi calciatore anche io quest’anno ho vissuto alti e bassi – conclude Kraja – ma nel complesso sono soddisfatto per la mia stagione, ovviamente si può e si deve sempre migliorare sotto ogni punto di vista ed è fondamentale trarre insegnamento soprattutto dalle difficoltà. Sia dentro che fuori dal campo ho vissuto un’esperienza esaltante in una piazza ed in una Società da Serie A, spero che la mia avventura in rosanero possa continuare però è ancora presto per pensare alla prossima stagione, dobbiamo prima terminare quella in corso e conquistare la promozione».