Keita Baldé nel mirino della Salernitana

Keita Baldé, con una carriera fortemente legata ai club italiani come Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari, e attualmente in forza al Sivasspor in Turchia, sta considerando un ritorno in Italia, questa volta in Serie B, per tentare di rilanciare la sua carriera. Nonostante le grandi aspettative iniziali, la sua traiettoria non ha raggiunto i livelli sperati.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante senegalese è ora nel mirino della Salernitana, che sta pianificando una profonda ristrutturazione del suo organico a seguito dell’esonero dell’allenatore Stefano Colantuono e della crescente sfiducia verso il direttore sportivo Gianluca Petrachi, con l’imminente arrivo di Roberto Breda e Marco Valentini.

Tuttavia, la trattativa potrebbe subire rallentamenti a causa della situazione turbolenta all’interno del club. Con tensioni dirigenziali, discussioni sulla possibile vendita del club da parte del proprietario Danilo Iervolino, e una riorganizzazione dell’area tecnica ancora in corso, è probabile che qualsiasi negoziato per Keita Baldé potrebbe protrarsi più del previsto.