“IN PRESTITO A GENNAIO”: torna Beto per dominare in Serie A | Accordo praticamente trovato

Tutto fatto per il ritorno di Beto nel nostro campionato: il centravanti approda nel club con la formula del prestito a gennaio.

Siamo ormai in prossimità dell’apertura ufficiale della sessione di mercato invernale. Le squadre, sebbene non hanno tempo e budget a disposizione durante questa finestra, proveranno comunque a mettere a segno dei colpi importanti, in modo da migliorare le proprie rose ed eliminare alcune defezioni.

Sarà importante dunque per i dirigenti cercare di cogliere al volo le occasioni. E una di queste riguarda Beto. Il centravanti portoghese, da quando ha lasciato Udine per trasferirsi in Premier League all’Everton, non è riuscito ad affermarsi, avendo così un brusco stop nella sua carriera.

Adesso però per il bomber è arrivata l’ora di rilanciarsi, e a quanto pare questa chance dovrebbe arrivare proprio dalla Serie A, dove un club ha praticamente già trovato l’accordo per il suo trasferimento con la formula del prestito. Ma di quale squadra stiamo parlando? Scopriamolo nelle prossime righe.

Ecco chi vuole Beto

Sono diverse le compagini del campionato italiano che hanno bisogno di un attaccante. Tra queste troviamo la Juve, che con Milik perennemente ai box sta affrontando la stagione con il solo Dusan Vlahovic nel ruolo di centravanti. Ma non sarà la Vecchia Signora a prendere l’ex bomber dell’Udinese.

A quanto pare infatti è la Roma che nelle ultime ore si sta facendo avanti per il suo acquisto. Come riportato di recente da Il Corriere dello Sport,“Beto non è titolare e quindi potrebbe spostarsi anche in prestito a gennaio”. E il club capitolino ha dalla sua parte un vantaggio incredibile. L’Everton, squadra in cui milita il lusitano, è di proprietà dei Friedkin proprio come la Magica. E per questo motivo dunque tra le due parti potrebbe avviarsi una collaborazione, sulla falsa riga di ciò che accadeva ad esempio tra Watford ed Udinese.

Non solo Beto, altro attaccante nel mirino

Il centravanti portoghese però non è l’unico nel mirino della Roma, sempre stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, che ha ipotizzato anche un altro nome.

“Anche la pista Raspadori, che nel Napoli è in uscita. Sarebbe un rinforzo diverso da Beto, integrabile addirittura con Dovbyk, ma resta da capire a quali condizioni si possa prendere”