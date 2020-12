Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”. Ecco quanto affermato:

«Mi volevano tante squadre. Oltre al Benevento c’erano anche Roma, Parma e Fiorentina. Potevo andare a giocare nella primavera della Roma, ma ho scelto Benevento insieme a mio padre e il mio procuratore. A livello calcistico mi sono trovato meglio, finora, a Castellammare di Stabia. Abbiamo fatto un gran campionato, ho maturato tanta esperienza. Ricordo ancora quel campionato perché lì sono stato bene”.





«Esordio in Serie A col Benevento? Sognavo quel momento da bambino, è stata un emozione indescrivibile. Chiesi io di andare a Vercelli per giocare con continuità, ma mi sono rifatto male. Quella fu una stagione particolare, ma allo stesso tempo bella per il debutto in Serie A e in Serie B».